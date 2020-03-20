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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bozüyük’ten işaret dilinde evde kalın çağrısı

Bozüyük’ten işaret dilinde evde kalın çağrısı

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğretmeni Ece Demiray'ın işaret dili yaptığı görüntü

( BİLECİK )- Korona virüs riskine karşı 14 kural işaret dili ile anlatıldı BİLECİK

Sosyal Medya İşaret Dili İşitme Engelli Öğretmen İşitme Engelliler 


- Bilecik Bozüyük’te işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı 14 kural anlatıldı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğretmeni Ece Demiray, işitme engelliler için hazırladığı 14 kural video klibini sosyal medyada paylaştı. Tüm dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de görülen ve her geçen gün vaka sayısı artan korona virüsüne karşı uygulanacak 14 kuralın işaret dili ile videosunu hazırlayan Demiray, bu klip ile işitme engellilere korona virüsten nasıl korunacaklarını anlattı. İşaret Dili Kursu öğretmeni Ece Demiray ayrıca video klibinin sonunda, “Türk Milleti bu zorlu zamanı bitirecektir. Şimdilik yapmamız gereken evde kalmaktır. Lütfen evde kalın” diyerek herkese evde kalma çağrısı yaptı.
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