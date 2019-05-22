Bozüyük’te araç yangını

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( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, boş arsadaki garajında park halinde bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki otomobil garajında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında N.K.’ye ait 26 BB 619 otomobil ve garajının tamamen yandığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay mahalinde gerekli incelemelerini yaparken yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

