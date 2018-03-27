Bozuk baza faciasında ölen çocuğun sınıfında yas

-Sırasına fotoğraf konulması

-Öğrencilerin fotoğrafa bakması

-Öğrencilerle röp.

-Öğrencilerin çiçek bırakmak için kuyruğa girmesi

-Tek tek çiçek bırakmaları

-Okul dış görüntüsü

-ARŞİV



( ADANA - HD)- Adana'da amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun sınıf arkadaşları, onun fotoğrafını sırasına koyup çiçeklerle donatarak ders yaptı- Sınıf arkadaşları Caner'i çok sevdiklerini öldüğü için çok üzüldüklerini söyledi ADANA



- Adana'da amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun sınıf arkadaşları onun fotoğrafını sırasına koyup çiçekler ile donatıp ders yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde 22 Mart günü Yüksel-Özlem Keskin çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Caner Keskin (10), babası tarlaya annesi ise seraya çalışmaya gittiği sırada okula gitmek için bazalı karyolanın içinde bulunan kıyafetlerini almak istedi. Yatak odasındaki karyolayı sabah saat 08.30 sıralarında kaldıran çocuk, bazanın gazlı amortisörü bozuk olduğu için bazanın orta kısmına açık kalması için süpürge sapı dikti. Süpürgenin sapı kayınca baza hızla kapandı. Çocuğun kafası bazanın içinde kaldı. Boyun ve çene kısmından darbe alan çocuk evde de kimse olmayınca bazanın içinden çıkamayarak hayatını kaybetti. Serada havalandırma işi bittikten sonra saat 10.30 sıralarında anne Keskin eve geldi. Genç kadın, kapının girişinde oğlunun okul çantasını görünce şüphelendi. Keskin bazayı kaldırıp oğlunu çıkardı. Bu sırada annenin çığlığı üzerine komşuları da geldi. Hemen bir araçla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Caner Yalmanlı Mezarlığında toprağa verildi.

Sırası çiçeklerle donatıldı Yalmanlı İlk Okulu 3C sınıfında ilk kez Caner’siz ders işlendi. Küçük Caner’in oturduğu sıraya önce fotoğrafını koyan sınıf arkadaşları daha sonra bahçeden topladıkları ve Caner’in en çok sevdiği ‘mor salkımları masasına koydu. Sıra arkadaşı olan Sezer Bektaş, “Okula gelmek için yatağın altındaki temiz kıyafetlerini almak istemiş. Amortisörü bozuk baza kafasına düşmüş. Beraber gezerdik. Teneffüslerde oyun oynardık. En çok bisiklet sürmeyi ve uçurtma uçurmayı severdi. Onu çok özlüyorum ve hiç unutmayacağım” diyerek duygularını anlattı. Melike Ungan ise, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı hayatını kaybettiğini duyunca çok üzüldük. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler Caner Keskin'in sırasına çiçek koymak için kuyruk oluştururken Caner olmadan işlenen ilk ders ise buruk geçti. (FKE-

