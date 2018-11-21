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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bozdoğan'da bir kişinin sokakta ölü bulunması - 6 şüpheliden biri tutuklandı - AYDIN

Bozdoğan'da bir kişinin sokakta ölü bulunması - 6 şüpheliden biri tutuklandı - AYDIN

- Emniyet binasından detay - Şüphelilerin çıkarılmasından detay Aydın 'da bir kişinin sokakta ölü bulunması - Bozdoğan ilçesinde, geçen yıl bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde, bir kişinin geçen yıl sokakta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat 2017'de Ali Urfa'nın (63) sokakta ölü bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden inceledi.Ekipler, ifadelerine başvurduğu kişiler, olayın meydana geldiği yer, Urfa'nın vücudundaki yara izleri ve çevredeki güvenlik kameraları doğrultusunda yaptıkları incelemede, Urfa'nın arkadaşları B.S, H.K, H.Ü, M.A.K, Y.Y. ve S.B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Zanlılardan hakkında kuvvetli şüphe bulunan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada şüphelilerin emniyetteki sorgularında, Urfa'nın ölümüne ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Adli Kontrol Kamera Trol 

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