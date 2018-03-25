Bozdağ ve Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun'un oğlunun düğün törenine katıldı - KONYA
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'u tebrik etmesi - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın düğün salonuna gelen öğrencilerle fotoğraf çektirmesi - Bakanların düğün salonundan ayrılması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un düğüne gelenlerle ilgilenmesiBakanlar Bozdağ ve Yılmaz, Konya 'da - Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Konya 'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un oğlunun düğün törenine katıldıKONYA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya 'da bir düğün törenine katıldı. Bozdağ ve Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un oğlu Muhammed Sorgun ile Ayşe Mutluerulu'nun merkez Meram ilçesinde bir salonda gerçekleşen düğün törenine iştirak etti.Bakanlar Bozdağ ve Yılmaz, burada çifte mutluluklar diledi. Daha sonra davetlilere geleneksel Konya pilavı ikram edildi.Düğüne, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili, bürokrat ve davetli katıldı.