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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bozdağ: 'TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için oradadır' - ANKARA

Bozdağ: 'TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için oradadır' - ANKARA

Bozdağ: "TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için oradadır" - ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın gelişi - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması - Gazeteci detaylarıANKARA - ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine dair açıklamalarda bulundu. (1)Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır."

Terör Örgütü Trol 

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