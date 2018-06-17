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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bozdağ, Kabalı Meyve Bahçesi'nde - YOZGAT

Bozdağ, Kabalı Meyve Bahçesi'nde - YOZGAT

- Kadışehri Kabalı Meyve Bahçesinin detay görüntüsü - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Kadışehri Kabalı Meyve Bahçesini ziyaret etmesi - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın yetkililerden bilgi alması - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın kiraz hasadı yapan işçilerle sohbet etmesi - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Kiraz toplaması - Bekir Bozdağ'ın açıklamaları - Bozdağ'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile telefonda görüntülü konuşması - Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiBozdağ, Kabalı Meyve Bahçesi'nde - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat 'ta, Kabalı Meyve Bahçesi'nde kiraz hasadı yapan işçileri ziyaret ettiYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ın Kadışehri ilçesindeki Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nde kiraz hasadı yapan işçileri ziyaret etti.İşçilerle kiraz toplayan Bozdağ, bahçenin kurulmasına destek olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüntülü telefon bağlantısı kurarak, bahçe hakkında bilgi verdi, desteği için teşekkür etti.Daha sonra meyve bahçesini gezen Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadışehri'nde Türkiye'nin en büyük meyve bahçesinin bulunduğunu belirterek, "Bin dönüm alanda kiraz yetiştiriliyor. 3 bin dönüm alanda elma yetiştiriliyor. Burada esasında büyük bir başarı hikayesi de var. Hikayenin özü, köyün muhtarı, ilçenin kaymakamı ve köydeki hanımlar, beyler, mülk sahipleri bir araya geldiler. Tarlalarının sınırlarını kaldırıp birleştirdiler. Traktörlerini sattılar, kurulan bir şirkete ortak oldular ve burayı Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi haline getirdiler. Şimdi hem burada çalışıyorlar hem de burası artık Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli marka merkezlerinden biri oldu." diye konuştu.
AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin her tarafında benzer projelerin ağır ağır hayata geçirildiğini vurgulayan Bozdağ, "Burada ayrıca bir şey daha yapılıyor. Meyvelerin altında otu temizlemek için de ayrı masraf yapıyorlar. Doğal otu tüketmek için hayvancılık faaliyeti yapılıyor. Ayrıca kaz çiftliği de oluşturuluyor. Hem meyvecilik hem hayvancılık, birbirini bereketlendiren, geliştirilen bir çalışma yapılıyor. Kabalı halkına, büyüğünden küçüğüne herkese teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu işe 'evet' demeselerdi biz bunu başaramazdık, böyle bir başarı hikayesi, Yozgat 'ta Türkiye'de olmazdı." dedi.
Bozdağ, projenin istihdama da büyük katkı sunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Şu anda 500 kişi çalışıyor, bazen daha da artıyor, bu çok çok önemli. Burada başarılı bir kaymakam vardı. Şimdi TİGEM Genel Müdürü, onun da burada emeği var. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in çok emeği var. Bu projeyi Türkiye'nin her tarafında hayata geçiriliyor. Yozgat 'ta Şefaatli bölgemizi de üzüm ve ayva bakımından Türkiye'nin bir merkezi haline getiriyoruz."Bekir Bozdağ, daha sonra çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asad Hatıra Fotoğrafı Hükümet Hayvancılık Hayvan 

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