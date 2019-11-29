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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bozcaada açıklarındaki fırtına gemilere rota değiştirtti

Bozcaada açıklarındaki fırtına gemilere rota değiştirtti

Feribotun görüntüsü

Şiddetli Lodos Feribot Seferleri Lodos Akkale Deniz Ulaşımı 

-Fırtına görüntüsü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada açıklarında etkili olan fırtına sebebiyle küçük teknelerin denize açılmalarına izin verilmezken bazı gemilerde rota değiştirmek zorunda kaldı. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada - Geyikli feribot seferleri sabah saatlerinde hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi. Saat 14.00'de Bozcaada'dan kalkan ilk feribot rüzgar nedeniyle ilerleyemeyince Geyikli iskelesine yanaşabilmek için rota değiştirdi. Gemi fırtınada iskeleye güçlükle yanaşabildi.
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