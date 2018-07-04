Boya yüklü tırda yangın - ADANA

- Boya yüklü tırın yanması - İtfaiyenin müdahalesi - Vatandaşların izlemesi Adana 'da boya yüklü tırda yangınADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde bir tırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Adana - Tarsus karayolunda, Eskişehir'deki boya fabrikasından aldığı boyayı Irak'a taşıyan Mahmut Almaz yönetimindeki 73 KA 052 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının büyümesi üzerine sürücü Almaz, tırı dorseden ayırmayı başardı.Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan alevler söndürüldü, dorse kullanılamaz hale geldi.Yaklaşık bir saat aradan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.