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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Boya iskelesi çöktü - GAZİANTEP

Boya iskelesi çöktü - GAZİANTEP

- Şehitkamil Devlet Hastanesi binasının dış genel planı - Çöken iskeleden detaylar Gaziantep 'te boya iskelesi çöktü - Kentteki bir hastanenin dış cephe boyasının yenilenmesi için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'teki bir hastanenin dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şehitkamil Devlet Hastanesinin dış cephesindeki boyaların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.Bu kapsamda ilgililer tarafından hastanenin çevresine iskele kuruldu. Boyaya başlayan işçilerin çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle iskele çöktü.Kazada yaralanan işçilerden Ali Özbay, Sinna Kandamir, Rıdvan Kırçakır ve Mesut Özdemir hastanede tedavi altına alındı.İskele parçaları nedeniyle hastanenin poliklinik girişi hasta giriş çıkışlarına bir süre kapatıldı.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastane İskele Çöktü Güvenlik Önlemi Kışla 

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