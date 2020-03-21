Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - TUNCELİ

Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - TUNCELİ

- Munzur Çayı'ndan genel görüntü - Ekiplerin Munzur Çayı'na bot indirme için yaptığı hazırlıklar - Ekiplerin botu çaya indirmesi - Arama kurtarma ekibinin bottaki çalışmalarından görüntüler - Arama yapılan bölgede bekleyen ekiplerin görüntüsüBottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyorTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.Dün Moğultay Mahallesi ile Atatürk Mahallesi arasındaki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki 5 kilometrelik kesimde botla ve kıyılarda arama çalışmasını tamamlayan JÖAK ve SAK ekipleri, bugün de Anafatma mevkisinden başlayarak bazı noktalarda suda arama çalışması yaptı.AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri ve jandarma ekipleri de, Munzur Çayı kıyılarında arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunceli 'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Dalgıç Polis Kurtarma Ekibi Uzman Çavuş Dedektör Köpek Askeri Personel 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı