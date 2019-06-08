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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bota 53 kişi binen ve sürüklenen göçmenler facianın eşiğinden döndü

Bota 53 kişi binen ve sürüklenen göçmenler facianın eşiğinden döndü

Göçmenlerden detaylar

( İZMİR )- Sahil güvenlik ekipleri, sürüklenen göçmenleri jet hızıyla yetişerek kurtardı İZMİR

Kaçak Göçmen Kaçak Yurt Dışı Sahil Güvenlik Yardım Talebi 


- İzmir'in Foça ilçesinde, bir bota 53 kişi binen ve motor arızası nedeniyle nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundukları sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesinde meydana geldi. 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bir bot satın aldı. Göçmenler, her zamanki gibi bir bota 53 kişi bindi. 13 erkek, 13 kadın, 27 çocuğun bulunduğu göçmenler, Foça üzerinden Avrupa hayaliyle denize açıldı. Göçmenlerin bir müddet sonra ise botundaki motorunda arıza meydana geldi. Foça'daki denizin akıntısına kapılan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden acil koduyla yardım istedi. Ekipler, hemen bölgeye intikal etti. 53 göçmeni tek tek kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Olası bir facianın önüne geçen sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri kıyıya çıkardı.
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