Bosnalı kurban yakınlarından Doğu Guta çağrısı - SARAYBOSNA
: - Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic ile röportajBosnalı kurban yakınlarından Doğu Guta çağrısı - Bosna Hersekli kurban yakınları, Suriye'de Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için çağrı yaptıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersekli kurban yakınları, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.1992 - 1995 yıllarında kanlı savaşın yaşandığı Bosna Hersek'te faaliyet gösteren ve çok sayıda kurban yakınını çatısı altında toplayan sivil toplum kuruluşları, Doğu Guta'daki saldırılara dikkati çekerek, masum sivillere destek mesajı gönderdi.Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, Doğu Guta'da yaşananları izledikçe üzüldüğünü belirterek, 1992 - 1995 yıllarında Bosna Hersek'te de benzer olaylar yaşandığını hatırlattı.Tahirovic, Bosna Hersek'teki savaşta da çok sayıda masum sivilin katledildiğini, keskin nişancıların başkent Saraybosna 'da hamile kadınları da hedef aldığını anımsatarak, "Maalesef, bu görüntülerin tekrarlandığını görüyoruz. Senaryo aynı, yalnızca saldırıların hedefindeki sivillerin yeri farklı." dedi. Doğu Guta'daki saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Tahirovic, "Öldürülen o çocuklar masum. Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulması ve yardım konvoylarının abluka altındaki bölgelerde bulunan insanlara ulaştırılması elzem. Zira tüm bu yaşananların sonunda bir kazanan olmayacak." ifadelerini kullandı.Suriye'deki savaşta korkutma stratejisinin izlendiğine işaret eden Tahirovic, "İnsanların ölüm korkusuyla karşı karşıya gelmesi kaçışlarla, teslimiyetle ve gerilimin yükselmesiyle sonuçlanıyor." dedi. Tahirovic, Doğu Guta'daki saldırılarda sık sık yasaklı silahların kullanıldığını belirterek, durumun önemine dikkati çekti. - "BM'nin, varoluşunun hakkını vermesi gerekiyor"Kuşatma Altındaki Saraybosna 'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica da Doğu Guta'da yaşananları "sivilleri hedef alan anlaşılması zor bir şiddet" olarak nitelendirdi.Masum insanları, özellikle de çocukları sebepsiz yere katledenlerin var olduğuna hala inanamadığını söyleyen Grabovica, "Bunlar akli dengesi bozuk insanlar. Bir çocuğu öldürüp, bir annenin gözyaşlarına neden olan insanları anlayamıyorum. BM'nin, varoluşunun hakkını vermesi gerekiyor. Temennim, Suriye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde tek bir masum çocuğun dahi öldürülmemesi, annelerin ağlamaması." şeklinde konuştu. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, nisan 2017'den itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.İnsani krizin derinleştiği bölgede yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.