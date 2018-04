Bosna Hersek'ten tedavi için Türkiye'ye gelen lösemi hastası çocuk yardım bekliyor

-Anneyle röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- 11 yaşındaki Faruk Lemes'in kan nakli ve tedavi masraflarını karşılayabilmesi için maddi yardıma ihtiyacı var- Lemes ailesi, çocuklarının tedavisi için soluğu Türkiye'de aldı İSTANBUL



- Bosna Hersek’ten Türkiye’ye tedavi amacıyla getirilen 11 yaşındaki Lösemi hastası Faruk Lemes, tedavisine devam edebilmek için hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. 2.5 yıl önce Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konan Bosna Hersekli 11 yaşındaki Faruk Lemes ülkesinde kemoterapi tedavisi gördü. Tedavinin yetersiz kalması ve hastalığın yeniden ortaya çıkması sonucu doktorlar Faruk için ‘burada yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi.

Bunun üzerine baba Fikret Lemes ve anne Subhiya Lemes araştırmalara başladı.

Türkiye’deki doktorların Faruk için gerekli ilik naklini yapabileceklerini söylenmesi üzerine aile soluğu Türkiye’de aldı. 11 yaşındaki Faruk için gerekli ilik kardeşi de bulundu fakat bu süre içinde enfeksiyondan dolayı savunmasız kalan Faruk’un yeniden toparlanabilmesi için kan nakline ihtiyaç duyuldu. Baba Fikret Lemes ve anne Subhiya Lemes belirli prosedürlerin gerekli olduğu kan nakli için 10 kişiden kan bulduklarını ancak yeterli olmadığını, duyarlı vatandaşlardan oğulları için acil gerekli olan A(+) kan naklini beklediklerini dile getirdi. Ayrıca tedavinin masraflı olmasından dolayı bağış toplayan aile, çocuklarının tedavisi için hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.



"Vatandaşlarımızdan destek almak istiyoruz’’ Vatandaşların kan bağışı konusunda biraz daha duyarlı olmalarını bekleyen Çocuk Hematoloji Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Bozkurt, "Faruk bize Bosna Hersek’ten gelen misafir hastamız. Tanısı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL). Hastalığı tekrar ettiği ve kemoterapi ile kontrol altına alınamadığı için bize gönderildi. Şanslıyız. Kardeşi kök hücre tedavisi için tam uyumlu çıktı. Faruk’a yoğun bir kemoterapi verdik. Bu kemoterapiden sonra kemik iliği çok baskılandığı için enfeksiyon tablosu gelişti. Sağ maksiller sinüs dediğimiz bölgede bir mantar enfeksiyonu var. Onunla ilgili yoğun Antibiyotik, Antifungal tedaviler dediğimiz tedavileri veriyoruz. Bir cerrahi girişim de yapıldı. Fakat bu dönemde kemik iliği savunma hücrelerimizin bir parçası olan ‘granülosit’ dediğimiz hücreleri üretemediği için biz dışarıdan granülosit vermek zorunda kalıyoruz. Bu konuda biraz vatandaşlarımızdan destek almak istiyoruz. Yaklaşık 20 günlük granülosit süspansiyon vereceğiz. Kan grubu da A(+). Bu konuda gönüllü olan vatandaşlarımız kan bağışı ve kan ürünlerinin bağışı konusunda biraz duyarlı olurlarsa çok memnun olacağız" dedi.

Kan bağışı ve para yardımı bekliyorlar Şu anda en önemli ihtiyaçlarının kan bağışı olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Faruk’un annesi Subhiya Lemes, ‘’2.5 sene önce başladı her şey. İlk önce Saraybosna’da tedavi gördü. Hastalığı bitirmek için 2 ay boyunca devamlı olarak ilaç alacaktı ama o arada hastalık geri döndü. Bosna Hersek’te bütün dünyada standart olan bir kemoterapi tedavisi gördü. Tedavi sonuna kadar iyileştiremediği için doktorlar Bosna’ da ‘bizim artık yapabileceğimiz bir şey yok’ dediler. Türkiye’ de ise doktorlar tedavisine devam edebileceklerini ve çocuğu remisyon durumuna getirip nakil yapacaklarını söylediler. Böylece Türkiye’ye geldik. Şu anda bizim için en önemli olan kan ihtiyaçlarıdır. Çocuğa 10 gün devamlı olarak granülosit gerekiyor. Kan grubu A(+). Bize şu anda 10 kişi lazım. Bunun belirli bir prosedürü olduğu için biz şimdiye kadar sadece 10 kişiyi bulduk. En önemli isteğimiz bu. Şu anda para bağışı da topluyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız, akrabalarımız şimdiye kadar biraz yardım etmişti ama Faruk’un durumu daha kötü olduğu için daha fazla para gerekiyor bu durumda. Yardım etmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.