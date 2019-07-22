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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Boş tüpler faciaya neden oluyordu

Boş tüpler faciaya neden oluyordu

itfaiyenin gelişi

-söndürme çalışmaları
-alevlerden görüntü
-çalışmalar
-fotoğraflar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de bir evin depo kısmında bulunan boş tüpler çıkan yangında faciaya neden oluyordu. Alınan bilgiye göre, Medrese Mahallesinde H.K.'ye ait boş ambarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların ihbar ettiği yangına bir süre sonra Kırşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahalede bulundu. Mahallede bir evle bitişik olan depo kısmında çıkış nedeni tespit edilemeyen yangında itfaiye ekipleri, 2 adet tüp olduğunu fark etti. Tüplerin patlama ihtimalini de göz önüne alan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangının çıkış nedeni araştırılırken, yetkililer olayla ilgili işlem başlattı.
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