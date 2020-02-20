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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Boş binada bulunan tüfekler polisi alarma geçirdi

Boş binada bulunan tüfekler polisi alarma geçirdi

Olay yerinden görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Bild Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Tüfeğin evden çıkarılması

( KOCAELİ )- Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde metruk bir evde poşet içinde 2 tüfek bulan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tüfeklere el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay sabah saatlerinde İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın atıl haldeki 1. katında vatandaşlar tarafından poşete sarılı halde 2 adet uzun namlulu silah bulunduğuna dair polis ekiplerine ihbar verildi.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede poşet içerisinde 2 adet av tüfeği olduğu belirlendi. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında tüfekler, incelenmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili yan binada oturan Ş.A. adlı şahıs ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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