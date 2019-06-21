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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Boş arazide çıkan otluk yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Boş arazide çıkan otluk yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Kuru otların yanması

Sigara İzmariti Sigara Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, Siyahser Mahallesi Muammer Baran Parkı yanında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlerin hızla evlere doğru ilerlediğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Polis ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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