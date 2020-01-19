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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi

Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi

patlayıcıyı inceleyen ekipler

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Plastik Patlayıcı Bomba İmha Uzmanları Çakal 

-polislerden görüntüler
-yolun kapatılması

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir arsada bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki boş bir arazide bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Olay yerine zırhlı araçlar ve bomba imha uzmanları sevk edilirken, Şanlıurfa - Akçakale karayolunu trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik tedbiri alındı. Karayolunun birkaç metre ilerisinde bulunan bomba, polisler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının miktarı henüz açıklanmazken, patlayıcının yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı ise araştırılıyor. Öte yandan 2 gün önce Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50’nci kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenek bulunmuştu. (Şİ-SD-
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