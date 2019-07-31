Bornova'da yediemin otoparkında çıkan yangın söndürüldü - İZMİR
- Bornova'da yediemin otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Yangından detay - İtfaiye ekiplerinin çalışması İzmir 'de yediemin otoparkında çıkan yangın söndürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesindeki yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Bornova ilçesi Yeşilova semti 364/12 Sokak'ta otomobil, kamyonet ve minibüslerin olduğu yediemin deposunda otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin arasında kalan depodaki bazı araçlar hasar gördü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
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