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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücü direksiyonda sızdı...Önce otomobile sonra gişe duvarına çarptı

Bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücü direksiyonda sızdı...Önce otomobile sonra gişe duvarına çarptı

Kaza yerinden görüntü

Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Tırdan görüntü
-Vatandaşlar röp
-Otomobilden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sultanbeyli gişelerde önce otomobile sonra gişe duvarına çarptı İSTANBUL

- Sultanbeyli TEM Gişelerde bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücüsü bilincini kaybederek önce yol üzerindeki bir otomobile ardından da gişe duvarına çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza, saat 18.50 sıralarında Sultanbeyli TEM Gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeyken bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücüsü bilincini kaybederek kendinden geçti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyonda sızan sürücü, gişelere girmek üzereyken önce 34 SD 9657 plakalı otomobile sonrasında ise gişe duvarına çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası otomobilden inen sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise tır sürücüsüne müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası tır sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yapılan müdahale sonrası kendine gelen tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, yapılan işlemlerin ardından tır çekici yardımıyla gişelerden çıkarıldı.
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