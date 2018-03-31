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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bonzai kullanan gencin içler acısı hali

Bonzai kullanan gencin içler acısı hali

uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü

( GAZİANTEP ) Gaziantep

Sentetik Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Cep Telefonu 


- Gaziantep'te sentetik uyuşturucu bonzainin etkisinde olduğu iddia edilen bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Genç eğilir pozisyonda dakikalarca hareketsiz durdu. Gaziantep'te çekilen görüntülerde, güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sentetik uyuşturucu madde bonzainin etkisinde olduğu iddia edilen ve ayakta durmakta zorlanan genç, bir direğin dibinde eğilir pozisyonda durdu. Gencin zaman zaman sallanması dikkat çekti. Gencin ibretlik durumu görenleri hem üzdü hem de korkuttu. Gencin görüntüleri uyuşturucunun verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi.
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