Bombalı saldırıda hasar gören araçlar kaldırıldı

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

-Servis aracının çekiciye yüklenmesi

-Çevreden görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı.

Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırılmaya başlandı. (UMT-

