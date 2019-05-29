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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bomba süsü verdiği paketle kuyumcuyu soydu...Hırsızlık anı kamerada

Bomba süsü verdiği paketle kuyumcuyu soydu...Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kamerası

Dinamit Bomba İmha Uzmanı Kuyumcu Dükkanı Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızlık anı
--aktüel-
-kuyumcu dükkanından görüntü
-röportajlar
-detaylar

( TOKAT -EK) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde kuyumcuya elindeki pakete bomba süsü vererek giren motosikletli hırsız altınları çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi Barbaros Sokak’ta bulunan bir kuyumcuda sıra dışı soygun olayı yaşandı. Motosikletli şahıs elinde bomba süsü verilmiş paketi masaya bırakarak elindeki tabancayı kuyumcuya doğrultarak altınları vermesini istedi. Yaşanan panik sırasında kuyumcu vitrinindeki iki sıra bileziği alan kasklı hırsız geldiği motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Topal olduğu fark edilen hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip ise üzerinde saat ve dinamit lokumları şeklinde hazırlanan düzeneğin gerçek olmadığını tespit etti. Polisin başarılı çalışması sonucu hırsızın olaydan bir kaç saat sonra Amasya'da yakalandığı bildirildi.

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