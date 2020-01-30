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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bolu dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM Otoyolu ' na yönlendiriliyor. Türkiye ' nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı ' nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araç trafiği Kaynaşlı TEM otoyolu gişelerden itibaren TEM otoyoluna veriliyor. Bolu Dağı ' nı kullanan bazı sürücüler ise yukarı kesimlerde yoldan geriye dönmek zorunda kaldı. Bolu Dağı ' nda geriye dönmek zorunda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu belirterek Bolu ve Ankara ' ya gitmek için TEM Otoyolunu kullanacaklarını söyledi.

Trafik Kuralları Kar Yağışı 


Bolu Dağı ' nı kullanacak sürücüleri yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.
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