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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda trafik denetimi - BOLU

Bolu Dağı'nda trafik denetimi - BOLU

- Detaylar - Ekiplerin araçları durdurması - Ekiplerin araçlar üzerinde denetleme yapması - Yolcu otobüslerindeki vatandaşların kimlik kontrolüBOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde havadan drone destekli trafik denetimi yaptı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde oluşturulan kontrol noktasında trafik, asayiş ve narkotik şube müdürlüklerinin katılımı ile drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.Uygulamada, hız, emniyet kemeri ve evrak kontrolünün yanı sıra, kar lastiği uygulaması yapılırken, narkotik ekipleri tarafından ise "Foya" isimli narkotik köpeği tarafından uyuşturucu araması yapıldı.Ayrıca, uygulamada, yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşların da kimlik kontrolü yapıldı.

Uyuşturucu Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Kontrol Noktası Kar Lastiği 

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