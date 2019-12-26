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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU

- D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden detaylarBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.Bölgede etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması için hazır tutuluyor.Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

Karla Mücadele Yakın Takip Hatalı Sollama Aşırı Hız Kar Yağışı 

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