Bolu’da uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

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( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde bulunan işçi F.Ş. (37) ve asker E.E.’nin (20) hareketlerinden şüphelenen ekipler araç içerisinde şahısların üzerinde arama yaptı. Aramalarda 0,61 gram skunk ile 93 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

