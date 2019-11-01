Bolu’da, TEM Otoyolu’nda lastiği çıkan tır tehlikeye neden oldu

-YERİNDEN ÇIKAN LASTİĞİN TIRIN ARKASINDAN İLERLEMESİ



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan tır, devrilme riskine rağmen kilometrelerce yan bir şekilde yoluna devam etti. Aracın tehlikeli yolculuğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın, sağ tarafında bulunan lastiklerinden birisi yerinden çıkarak yola fırladı. Lastiğin yerinden çıkmasıyla beraber, seyir halinde olan tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilme riski olmasına rağmen kilometrelerce ilerledikten sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda, lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı. (FC-GY



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