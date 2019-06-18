Bolu’da, TEM Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildi

-YOLA DÖKÜLEN HURDALAR

-ARAÇ KUYRUKLARI

-EKİPLERİN ÇALIŞMASI

-DETAYLAR



( BOLU )- Devrilen tırdan yola dökülen hurdalar TEM’i savaş alanına çevirdi BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hurda yüklü tır devrildi. Tırdan yola dökülen hurdalar başka bir aracın kaza yapmasına neden oldu. Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Güngör idaresindeki hurda yüklü tır, yağış nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Aynı istikamette ilerleyen Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 cip ise, tırın devrilmesiyle yola dökülen hurdalara çarptı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Tırdan yola dökülen hurdalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten ilerledi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, hurdaların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

