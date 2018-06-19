Bolu’da, Seçim Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi



- Bolu Valiliği’nde, yaklaşan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla Bolu Valisi Aydun Baruş’un katılımında “Seçim Güvenlik Toplantısı” düzenlendi.

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri nedeniyle Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda “Seçim Güvenlik Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya Bolu Valisi Aydun Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda seçim günü Bolu’da alınacak güvenlik önlemleri hakkında Vali Aydun Baruş tarafından bilgilendirme yapıldı. Alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yapan Vali Baruş, “Seçim döneminde huzur ortamını bozmak isteyen, vatandaşlarımızı suç işlemeye tahrik ve teşvik eden kişi ve gurupların faaliyetlerine karşı tedbir alınmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda 24 saat esasına göre güvenlik görevlileri görevlendirilmiştir. Sandık kurulacak binalarda güvenlik kameralarının çalışır halde bulunmaları için gereken tedbirler alınmıştır. Seçim günü oy kullanılacak, oy sayım ve denetimin yapılacağı binalarda elektrik kesintisinin önüne geçmek amacıyla SEDAŞ tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Oy kullanılacak alanlara giden yollarda gidiş ve gelişin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından müdahale ekipleri oluşturulmuştur. Oy verme günü sabah saat 6.00’tan gece saat 24.00’e kadar alkollü içki satışı yapılması ve içilmesi yasakalnmıştır. Umumi eğlence yerlerinin kapalı kalması hususuna uyulması konusunda tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Vatandaşımızın oy kullanma hakkını zedeleyebilecek faaliyetlere, seçmenlerin iradelerini etkileyebilecek faaliyetlere kesinlikle izin verilmemektedir ve verilmeyecektir ” dedi.

Bolu genelinde uygulanacak ‘seyyar sandık’ uygulaması hakkında da bilgi veren Vali Baruş, “Sandık başına gidemeyecek kadar yatalak olan engelli vatandaşlarımız, sandıkları kalmış oldukları yere götürülerek, orada oy kullanması sağlanacak. Seyyar sandıkların ikisi il merkezinde Dörtdivan, Gerede’de, Göynük’te, Mengen’de, Mudurnu’da ve Yeniçağ’da birer olmak üzere toplam 8 sandık kuruldu. Seben ve Kıbrısçık ilçelerimizde bu kapsamda oy kullanmak içim müracat olmadığı için sandık kurulmadı. Bu sandıklarda 62 vatandaşımız ikametlerinde oy kullanacak” diye konuştu.

Ayrıca toplantıda seçim süreci boyunca Bolu’da kurulacak sandık, seçmen sayısı ile ilgili bilgiler verildi.

Buna göre, Bolu’da ilçeler dahil 974 sandık kurularak, 222 bin 455 seçmenin oy kullanabilmesi sağlanacak. Seçim süreci boyunca, jandarma ve polis olmak üzere 615 güvenlik görevlisi seçim günü görev yapacak. (FC-İÇ)

