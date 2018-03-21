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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da Nevruz yakılan ateşle kutlandı

Bolu’da Nevruz yakılan ateşle kutlandı

- demir dövülmesi

Saygı Duruşu Nevruz Öğrenciler Nevruz Kutlaması İstiklal 

-- saygı duruşu ve istiklal marşı
-- ateşin üzerinden atlayanlar
-- mhp il başkanı adem evcil konuşması
-- detaylar

( BOLU - HD) BOLU

- Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde yaklaşık 300 kişinin katıldığı nevruz kutlaması yapıldı. Etkinliğe katılanlar demir döverek, yakılan ateşin üzerinden atladılar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’nde öğrenciler tarafından Nevruz kutlaması gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MHP İl Başkanı Adem Evcil, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgün ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından demir dövülmesiyle başlayan kutlamada, katılımcılar yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladılar. Etkinlikte konuşma yapan MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Zeytin Dalı Harekatı’na gönderme yaparak, “Biz ‘her Türk asker doğar derken anlamayanlar, bugün ne demek istediğimizi çok daha iyi anladılar. Bizim o topraklara tarih borcumuz var, bizim o topraklara talih borcumuz var. biz gitmesek de tarih o topraklara bizleri çağıracak ve bizler bilinçli olmazsak, bizler birlik olmazsak tarih bizleri asla affetmeyecek” dedi.
(FC-RFK-Y)
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