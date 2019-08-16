Bolu’da intihar girişimi

-- MERAKLI VATANDAŞLAR

-- İTFAİYE EKİPLERİ

-- VATANDAŞLARIN CEP TELEFONUYLA KAYIT ALMALARI

- - DETAYLAR



( BOLU ) - 5 katlı otoparkın çatısında intihar girişiminde bulunan şahıs, 2 saat sonunda ikna edilebildi - Yüzlerce kişi intihar girişimini saatlerce cep telefonuyla kaydetti BOLU



- Bolu’da, 5 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polisin 2 saatlik ikna çabası sonunda vazgeçirildi. İntihar girişiminin olduğunu duyan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayınladı. Olay, saat 18.00 sıralarında Demokrasi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Engin Ö. isimli vatandaş, birlikte yaşadığı yeğeni R.E.’nin (20) erkek arkadaşı İbrahim C. ile birlikte evden ayrılmasının ardından, yeğeninin tekrar eve dönmesi için yaklaşık 25 metre yükselikteki 5 katlı otoparkın çatısına çıktı. Engin Ö.’nün otoparkın çatısındaki tellerin dışına çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Engin Ö.’nün düşme ihtimalinin olduğu alana hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise, şahsı ikna edebilmek için otoparkın çatısında saatlerce uğraştı. Polisin tüm çabasına rağmen yeğeni gelmeden inmeyeceğini söyleyen Engin Ö., 2 saatin sonunda güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi. Gözaltına alınan Engin Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Meraklı vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı Engin Ö.’yü otoparkın çatısında gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkararak saatlerce görüntü ve fotoğraf çekti. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen olay yerinden ayrılmayan vatandaşların bir çoğu, yaşanılanları sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlamaktan geri kalmadı.

