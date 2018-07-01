Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

- ŞAHISLARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİ

Fuhuş Operasyonu Fuhuş Polis Ekipleri Sınır Dışı Irak 

-- DETAY

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da bir park içerisinde fuhuş pazarlığı yapıldığı sırada polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen M.B. ile Özbek uyruklu oldukları öğrenilen G. B., G. Y. ve j. K isimli kadınların Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir parkta pazarlık yaptığı sırada operasyon düzenledi.
Operasyonda M.B. ve yabancı uyruklu kadınlar G. B., G. Y. ve J.K. ile birlikte fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen M.B. ve G. B., G. Y. isimli kadınlar sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden J.K. isimli kadının da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra G.B. ve G.Y. ile birlikte sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatılacağı öğrenildi. Fuhuş pazarlığı sırasında gözaltına alınan 2 erkek ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuşa aracılık ettiği belirlenen M.B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (FC
İlgili Foto Galeriler
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı