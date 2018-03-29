Bolu’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

-Hastaneden çıkışları



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da günlük kiralanan bir eve yapılan fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın ve kadınlara aracılık yaptığı iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta günlük kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Gürcistan uyruklu N.İ. (46), I.X. (40) ile 2 erkek yakalandı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 2 erkek para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, N.İ. ve I.X. ise ifadelerinde, fuhşa aracılık eden kişinin İ.A. isimli kişi olduğunu söyledi.



“Amacım yardım etmekti, sadece yüzde 20 alıyordum” Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kaldığı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen İ.A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Kadınlar bana paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



Ben de yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Amacım tamamen yardım etmekti. Kazandıkları paradan sadece yüzde 20 alıyordum” dediği öğrenildi. N.İ. ve I.X. isimli kadınlar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatıldı. İ.A.’nın ise, emniyetteki işlemleri sürüyor.

