Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Şahısların hastaneye getirilmesi

Para Cezası Fuhuş Operasyonu Polis Ekipleri Sınır Dışı Kışla 

-Hastaneden çıkışları

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da günlük kiralanan bir eve yapılan fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın ve kadınlara aracılık yaptığı iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta günlük kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Gürcistan uyruklu N.İ. (46), I.X. (40) ile 2 erkek yakalandı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 2 erkek para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, N.İ. ve I.X. ise ifadelerinde, fuhşa aracılık eden kişinin İ.A. isimli kişi olduğunu söyledi.

“Amacım yardım etmekti, sadece yüzde 20 alıyordum” Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kaldığı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen İ.A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Kadınlar bana paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Ben de yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Amacım tamamen yardım etmekti. Kazandıkları paradan sadece yüzde 20 alıyordum” dediği öğrenildi. N.İ. ve I.X. isimli kadınlar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatıldı. İ.A.’nın ise, emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı