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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da evlerin arasındaki 2 katlı ahşap odunluk alev alev yandı

Bolu’da evlerin arasındaki 2 katlı ahşap odunluk alev alev yandı

- ODUNLUĞUN ALEV ALEV YANMASI

Yangına Müdahale 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-- KÖYLÜLERİN EKİPLERİ İZLEMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, 2 katlı ahşap odunlukta çıkan yangında, odunluk kullanılamaz hale gelirken, yangın 1 saatlik çalışmayla çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Aşağı Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Temel’e ait 2 katlı ahşap odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunluktan alevlerin yükseldiğini gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylülerin korku dolu anların yaşadığı yangında, alevlerin odunluğun bitişiğindeki evlere sıçramaması için vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. İş makinesiyle yıkılan odunluk, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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