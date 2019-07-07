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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da biraraya gelen ‘Vosvos’ sevenler, araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdu

Bolu’da biraraya gelen ‘Vosvos’ sevenler, araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdu

- VOSVOSLARDAN GÖRÜNTÜ

Dell Modeller 

-- VOSVOSCULAR RÖP
-- DERNEK BAŞKANI ELVAN COŞKUN RÖP
-- VOSVOS DERNEK BAŞKANI İSMAİL DUMAN RÖP
-- ÇOCUKLARIN GÖL TURU
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bolu’da kamp yapan Vosvoscular, lösemili çocuklara göl turu yaptırdı BOLU

- Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Bolu’da 2 günlük kamp yapan Vosvos sahipleri, süsledikleri araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdular. Vosvoscular, kampın son gününde lösemili çocukları göl turunda gezdirdiler. Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde, Vosvos Sevenler Derneği tarafından Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 70 Vosvos sahibinin katıldığı 2 günlük kamp etkinliği düzenlendi.
Çeşitli süslemelerle kaplanmış olan farklı renk ve modellerdeki Vosvoslarla, Bolu Kansersiz Yaşam Merkezi Alanı’na gelen sürücüler, çadırlarını kurarak keyifli anlar yaşadılar. Gün boyunca farklı etkinliklerin ve canlı müziklerin yapıldığı etkinliğin son gününde, Vosvos sahipleri tedavi gören 10 lösemili çocuğa jest yaparak göl çevresinde tur yaptırdı. Etkinlik hakkında bilgi veren Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman, “Etkiniğimiz Bolvos adına Lösemili Melekler katkısıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Hem Vosvos kampı, aynı zamanda lösemili çocuklarımıza jest yapmak için gezdiriyoruz. Bunu ilk kez yaptık. Her sene gelenekselleştirip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun ise, “Bolvos’un Türkiye’den bütün Vosvos sevenleri topladığı bu etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bugün etkinliğin sonunda da 10 tane özel çocuğumuzu, lösemi ve diğer tedavi gören çocuğumuzu Gölköy’ün etrafında gezi düzenledik. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinlik, Vosvoscuların lösemili çocuklara yaptırdığı göl turunun ardından sona erdi.
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