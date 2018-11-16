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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bolu’da bedelli askerlik yapan erler yemin heyecanı yaşadı

Bolu’da bedelli askerlik yapan erler yemin heyecanı yaşadı

- ASKER AİLELERİNİN SERVİSLERE BİNDİRİLMESİ

Yemin Töreni Bedelli Askerlik Saygı Duruşu Dell İstiklal 

-- YEMİN TÖRENİ
-- AİLELERİYLE ASKERLERİN BULUŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Askerlerin yemin töreninde duygu oldu anlar yaşandı BOLU

- Bolu’da 2. Komando Tugay Komutanlığında bedelli askerlik yapan 186 er, yemin töreniyle terhis edildi. Yemin töreni sonrasında askerler ve aileleri arasında duygulu anlar yaşandı. Bolu’da, 2’inci Komando Tugay Komutanlığında 3. dönem bedelli askerlik yapan 183 er, vatani görevlerini tamamladı. 21 günlük askerlik hizmetini tamamlayan askerler için Tugay Komutanlığının spor salonunda yemin töreni düzenlendi.
Askerlerin ailelerinin de bulunduğu törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından askerler silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yemin ederek askerlik hizmetini tamamlayan askerler, daha sonra aileleriyle bir araya geldi. Askerlerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
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