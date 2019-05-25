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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu’da bağışlanan kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak

Bolu’da bağışlanan kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak

- BAĞIŞLANAN EŞYALAR

Engelli Çocuk İkinci El Eşya Yeni Kıyafet Kimsesiz Çocuk Kimsesiz Çocuklar 

-- MAHMUT ALAN RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da gönüllü vatandaşların başlattığı kampanyayla ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler 31 Mayıs’ta dağıtılmaya başlanacak. Bolu’da Mahmut Alan isimli vatandaş ve arkadaşları, ihtiyaç sahibi çocukların Ramazan Bayramı’nda yeni kıyafet giyebilmesi için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Bolulu vatandaşların satın alarak yada temiz ikinci el eşyalarını getirip bırakması için, Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde yine gönüllü bir vatandaş tarafından yer temin edildi. Kıyafetlerin dağıtımının yapılacağı işyerinde düzenleme çalışmalarına devam eden Mahmut Alan, kıyafetleri 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında dağıtacaklarını belirterek, “Ramazan Bayramı'nın bitmesine yakın ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları, kimsesiz çocuklar, engelli çocuklar bayram sabahı kıyafet ve ayakkabı olmadan uyanmasınlar diye, onlar sevinerek uyansınlar diye böyle bir şey düşündük. Herhangi bir kuruluş, dernek yani herhangi bir isim yok burada. Tamamen Bolu halkının alarak buraya askıya bıraktığı kıyafetleri kapalı alanda muhafaza ederek 31 Mayıs ve 3 Haziran arasında burada dağıtacağız gönüllü olarak. İşyeri sahibi de sağ olsun kira istemedi. Buradaki kıyafetler Bolu halkının. Kendi çocuğuna alıyor mesela bir tane de fazla alıyor buraya asıyor. İhtiyaç sahibi de gelerek buradan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Kesinlikle isim, resim, adres paylaşımı yok. Ne yardım eden ne de yardım alanın resmi ismi ve adresi paylaşılmayacak. Geçen sene de 100 bin liraya yakın elbise ve ayakkabı dağıttık. Bu sene de yine aynı şekilde hiçbir şekilde din, dil, ırk ayırt etmeden ihtiyaç sahipleri gelerek buradan çocuklarına kıyafetlerini alabilirler. Allah yardım edenlerin hepsinden razı olsun. Hepsine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

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