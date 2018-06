Bolu bağımlılıkla mücadele için yürüdü

--Alanda yapılan stant ziyaretleri

- Bolu’da uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla Bolu Belediye Başkanı Alaad’in Yılmaz’ın da katıldığı yürüyüş düzenlendi.

Bolu’da “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü sebebiyle, İl Sağlık Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ortaklığında etkinlik düzenlendi.

Bolu Belediyesi önünden yürüyüş ile başlayan etkinliğe Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, “Bağımlı olma, özgür ol” sloganı attı. Kent Meydanı’nda sonlanan yürüyüşün ardından Bolu Valisi Baruş ve Belediye Başkanı Yılmaz alana kurulan stantları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından alanda etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda alanda bulunan ve içerine bir miktar uyuşturucu madde yerleştirilen otomobil Narkotik Köpeği Sezar tarafından arandı. Sezar, aldığı eğitimle uyuşturucuyu kısa süre içerisinde buldu. Gösterinin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında etkinliğini bağımlılığın her türüne dikkat çekmek için düzenlendiğine değinen Vali Baruş “Burada amacımız bağımlılık ile mücadele dikkat çekmek. Özellikle gençlerimizin bağımlılığın her türlüsünden uzak kalması için kendilerine gerekli bilgilendirmeyi, aydınlatmayı yapmak amacımız. Çünkü bağımlılık sadece uyuşturucu bağımlılığından oluşmuyor. Bunun yanında alkol, sigara ve son yıllarda meydana gelen teknoloji bağımlılığı var. Bu bağımlılık türlerinin hepsi ile birlikte mücadele ediyoruz. Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulumuz var. Burada yaptığımız görüşmelerde bu bağımlılık türleriyle ilimizde mücadele için farklı stratejiler belirledik. Bu çerçevede de kurumlarca atılması gereken adımları tespit ediyoruz. Bağımlılıkla mücadelenin her türlüsüne karşı savaş açmış durumdayız. Bu çerçevede görev almış arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı” şeklinde konuştu.

Bolu’da açılan ANATEM Merkezi’nde hizmet verdikleri vatandaş sayılarının arttığını belirten Vali Baruş, “İlimiz aynı zamanda bağımlılıkla mücadele alanında bir merkez. Bölgeye hitap eden ANATEM Polikliniğimizi iki yıl önce açtık. Geçen yılda servisimizi hizmete aldık. Bu çerçevede de son bir yıl içerisinde 500 kişiye hizmet vermiş durumda. Her geçen günde bağımlılıkla mücadele konusunda ANATEM Merkezimiz yeterli hale geliyor. Burada tedavi gören vatandaşlarımızın topluma tekrar kazandırılması amacıyla da değişik çalışmalarda bulunuyoruz. Son söz olarak burada slogan olarak belirlediğimiz ‘Bağımlı olma, özgür ol’ demek istiyorum” diye konuştu.

Etkinlik, ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen folklor gösterisi ve protokolün toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı. Alanda kurulan stantlar ise vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.