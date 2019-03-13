Boks makinesi yerine koyduğu çocuğu döven zanlı tutuklandı

-Anne ve oğuldan genel detay

-Bozer'in tek görüntüsü

-Bozer ile röp

-Anne ile röp

-10 Mart günü dayak görüntülü haber

-11 Mart günü de zanlıların adliyeye sevki



( ADANA - ÖZEL)- Adana'da sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı tutuklandı- Musa Anıl Bozer, zanlıların tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bana yaptıkları yanlarına kar kalmadı" dedi ADANA



- Adana'da sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi. K.T. Bozer'i darp etmeye başladı.

Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de (16) video çektirdi. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor. Bozer yere düşünce burada da dövmeye devam ediyor. Daha sonra da K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken, Bozer de kaçıp eve geldi. Anne Elvan Arslan çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bozer çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayın ardından harekete geçen polis zanlı K.T. ile B.G.'yi yakaladı. Zanlılar yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlı K.T. ile B.G. sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın mağduru Musa Anıl Bozer, zanlıların tutuklanması üzerine "Olaydan sonra kulağım duymadı, uyuyamıyordum, bir kaç gün dışarı çıkmadım. Ama bana bunu yapanların yanına kar kalmadı. Polis onları yakaladı zanlılar tutuklandı" dedi.

Anne Elvan Arslan ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. O çocuklara ve ailelerine de üzülüyorum. Ama oğluma yapılan cezasız kalmadı. Bunun için polislere, savcılara, hakimlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(FKE-

