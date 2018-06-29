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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Boğulmak üzere olan köpek yavrularını Mehmetçik kurtardı

Boğulmak üzere olan köpek yavrularını Mehmetçik kurtardı

Kurtarılma anları

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Boğulma Tehlikesi Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler 


- İzmir’de bugün yaşanan yoğun yağış sonrası bir çukurda mahsur kalan yavru köpekler Mehmetçik tarafından kurtarıldı. İzmir'i etkileyen yoğun yağış, bir çukurda barınan yavru köpeklerin az daha boğulmasına neden oluyordu. Yağmur sularıyla birlikte çukurda boğulma tehlikesi yaşayan yavru köpeklerin imdat çığlıklarına kahraman askerimiz yetişti. Anne köpeğin yavrularına yardım edememesi sonrası durumu fark eden askerler olaya müdahale ederek yavru köpekleri çukurdan kurtardı. Ölümden kurtarılan yavru köpekler annelerine teslim edilerek askerler tarafından yapılan kulübeye kondu. Son günlerde sıkça meydana gelen hayvanlara kötü muamele haberlerinin ardından askerlerin yavru köpekleri ölümden kurtardığı görüntüler sosyal medyada büyük takdir topladı.
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