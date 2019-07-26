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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'daki silahlı kavga

Bodrum'daki silahlı kavga

- - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Adliye detayı - Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir otelde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, H.Ö'nün ardından Kırgızistan uyruklu Nadıne D. ve Ilgız S'yi de gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde, H.Ö. ile otelin genel müdürü Melih Alemdar, yardımcısı Fikret Dinler ve güvenlik müdürü Onur Pelit arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, otel bünyesindeki SPA'da işletmeci olarak çalışan H.Ö, yanındaki silahla ateş ettiği Alemdar, Dinler ve Pelit'i yaralamıştı.Otel bahçesinde bir çalışanın müdahale etmeye çalıştığı H.Ö'nün güvenlik ofisine ateş etmesi, güvenlik kamerasına da yansımıştı.

Adli Kontrol Silahlı Kavga Güvenlik Müdürü Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü 

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