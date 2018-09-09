Bodrum’da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

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( MUĞLA )- Bodrum'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri ağır 16 kişi yaralandı. MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum Gürece mevkisinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Akyarlar-Bodrum arası yolcu taşıyan İbrahim Belevi idaresindeki 48 TM 6693 plakalı minibüs, Gürece mevkiinde keskin virajı döndüğü sırada başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Yolun sağındaki bariyerlere çarpan minibüs, yan yatarak sürüklendi. Kazada minibüs içindeki 15 yolcu ile sürücü yaralandı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de ekiplere destek verdi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Belevi, Abdullah Oflaz, Erdem Kayaselcuk, Alın Toralp, Mine Brence, Okan Kılıçer, Perihan Sanlı, Mahizer Daşdelen, Zeynep Arıcan, Mehmet Can İpgin, Banu Çelik, Hatice Çelik, Güneş Göztepe, Büşra Göztepe, Sabahattin Durdu ve Belgin Taşdelen Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan Belgin Daşdelen’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verildi.

Araçların kaldırılmasının ve yolda gerekli temizlik işlemlerinin yapılmasının ardından yol tekrar çift şeritten verilmeye başlandı. (TA)

