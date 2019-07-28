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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da yaşanan tekne yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum’da yaşanan tekne yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

yanan tekneden yüzerek kaçan kaptanın görüntüsü

Sürat Teknesi Tekne Yangını Sahil Güvenlik Trol 

-teknenin yanma anları
-detaylar

( MUĞLA )- Yanan tekneden son anda denize atlayarak canlarını kurtardılar MUĞLA

- Bodrum’da dün akşam saatlerinde yanan sürat teknesindeki kaptan ve yanında bulunan bir vatandaşın kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Alev topuna dönerek patlayan teknede bulunan kaptan ve 1 vatandaş ise son anda denize atlayarak canını zor kurtardı. Akyarlar açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda denize açılan 6 metrelik “Rose” isimli sürat teknesi, alevlere yenik düşerek batmıştı. Teknenin içerisinde bulunan biri kaptan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan 2 kişi daha sonra sağlık kontrolleri için Bodrum Limanı’na götürülmüştü. Canlarını son anda kurtardılar Teknede bulunan vatandaşların kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Aksiyon film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluştuğu olayda yanan tekneden denize atlayan kaptan ve bir kişi son anda kurtuldu. Tekneden atlayanların Sahil Güvenlik botuna doğru yüzdüğü esnada ise alevlerin sardığı teknede büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandığı görüldü.
Yaşanan korku dolu anlar sahil güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.
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