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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı

Bodrum’da yaralar sarılmaya başlandı

Gümbet mahallesini temizleyen ekipler

Temizlik Aracı Sağanak Yağmur Yağan 

-kepçe yardımıyla yoldaki çamurların alınması
-temizlik aracının yolları temizlemesi
-esnafın dükkanlarını temizlemesi
-Bodrum Belediye meydanının tazyikli su ile yıkanması
-su basan dükkanı temizlenmesi
-esnaf röp
-genel, detay
-kadınların dükkanları temizlemesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında Bodrum Belediye ekipleri sokak ve caddeleri yıkarken, esnaf ise dükkanlarını temizledi. Turizmin gözbebeği olan Bodrum dün gece sağanak yağmura teslim oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, şiddetli yağmur suları bazı bölgelerdeki asfaltları yerinden söktü. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan sağanak yağmurun ardından sele teslim olan Bodrum’da sabah saatlerinde temizlik çalışmaları başladı.
Cadde ve sokaklar Bodrum Belediye ekipleri tarafından tazyikli su ile yıkanırken esnaf ise işyerlerini temizledi. Bazı iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Özellikle, Bodrum merkez, Gümbet, Torba mahallelerinde etkili olan sağanak yağmur esnafı da isyan ettirdi. Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen işletmeciler, yetkililerden alt yapı sorununa çözüm bulmalarını istedi. (EA-
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