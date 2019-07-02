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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Adliye binasından görüntü - Zanlıların adliyeye çıkarılışı - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafıBodrum'da uyuşturucu operasyonu - Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, barlarda turistlere uyuşturucu madde satanların olduğu bilgisi üzerine şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.Kısa sürede tespit edilen ve takibe alınan şüpheliler O.K ve S.Y, uyuşturucu madde satarken gözaltına alındılar.Şüphelilerin kaldıkları adreste ve araçlarında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış küçük paketlerde 40 gram kokain, yaklaşık 250 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 77 uyuşturucu hap ele ile hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye çıkarılan şüpheliler O.K. ve S.Y., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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