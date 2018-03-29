Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

-Adliyeden detay



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum, Aydın ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Bodrum’da piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Z.S., H.G., F.G., M.A., B.B.,Y.A., O.C., İ.C., İ.A. ve E.Ç isimli şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, Aydın ve İzmir ilinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi Bodrum’da piyasaya sürdükleri tespit edildi. 26 Mart Pazartesi sabahı şüphelilerin yakalanması için düğmeye basılıp Bodrum, Aydın ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin ise askerde olduğu tespit edildi. Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorgu işlemleri tamamlanıp sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli bugün sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

