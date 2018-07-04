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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da 'Uber' uygulaması - MUĞLA

Bodrum'da 'Uber' uygulaması - MUĞLA

Bodrum'da "Uber" uygulaması - MUĞLA - Trafik Ekiplerinin Uber sürücülerini durdurması - Ekiplerin sürücülerin belgelerini istemesi - Polisin sürücülerle ve yolcularla konuşmasıBodrum'da "Uber" uygulaması - Dört sürücüye, yetki belgesi kapsamı dışında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işlem yapıldı - Uygulama, polis kamerasınca görüntülendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Uber" taşımacılığı yapan sürücülere yönelik trafik ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçede son günlerde artan şikayet ve müracaatlar üzerine, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.Uygulamalarda, yaklaşık 190 araç kontrol edildi. İncelemelerde, teknik değişiklik yapan araçlara ceza kesildi."Uber" hizmeti veren ve hizmet alan dört araç sürücüsüne yetki belgesi kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.Öte yandan uygulamalar, polis kamerasınca görüntülendi.

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