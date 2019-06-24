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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum'da teşhirciye meydan dayağı

Bodrum'da teşhirciye meydan dayağı

deniz çıkarak duşta şortunu çıkaran tatilci

Meydan Dayağı Jandarma Kamera Cep Telefonu Irak 

-Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından şahsın darp edildiği anlar

( MUĞLA )- Bodrum'da şortunu çıkaran tatilciye meydan dayağı- Yaptığı hareketle tatilcileri şok etti MUĞLA

- Bodrum’da denizden çıktıktan sonra duş almaya giden şahıs herkesin içinde şortunu indirince çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Akyarlar Mahallesi Karaincir koyunda denize giren E.A.P. isimli şahıs denizden çıktıktan sonra duş alırken üzerindeki şortunu indirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu görünce şahsı darp etti. iddiaya göre şahsın alkollü olduğu ve tur teknesinde de şortunu çıkardığı ve teknede bulunan turistleri rahatsız edici hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen E.A.P.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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