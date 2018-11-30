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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Bodrum'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Karayolları Sel Felaketi Meteoroloji Şiddetli Yağış Hasar Tespit 

-ESNAFIN KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALMASI
-SOKAKLARIN YIKANMASI
-DERE YATAĞINDA YAN YATMI ARAÇ

( MUĞLA )- 100 araç, 50 ev, 30 ,iş yeri sular altında kaldı MUĞLA

- Bodrum’da dün yaşanan sel felaketinde 100 araç, 50 ev , 30 iş yeri zarar gördü. İlçede hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Bodrum2da dün yaşanan sel felaketinden sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini yağmur sularına teslim oldu. 24 saat boyunca hasar tespit çalışmaları yapan ekipler 100 araçın sele kapıldığı, 50 evin, 30 iş yerinde isesu baskınları olduğu öğrenildi. Sokaklar temizleniyor Perşembe günü saat 14.00’da başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez’de hissedildi. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü. Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kg yağmur düştü. Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.
Öte yandan Bodrum esnafı ise dükkanlarının önlerine kum torbaları koyarak sel faciasından kurtulmak için önlem aldıkları görüldü.
(EA-
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